Willy Danner-Knoke in Stichwahl überraschend geschlagen : Katja Krug-Abdessalem neue Oberauerbacher Ortsvorsteherin

Zweibrücken Christdemokratin schlägt den im ersten Wahlgang noch klar führenden kommissarischen Ortsvorsteher Willy Danner-Knoke.

Danach verließ Willy Danner-Knoke, der bereits 2019 erfolglos gegen Hüther angetreten war, das Bürgerhaus in Oberauerbach fast fluchtartig, eine Stellungnahme für die Presse war nicht möglich. Hedi Danner (SPD), vor 15 Jahren die Unterlegene, wollte für ihren Ehemann keine Stellung beziehen. SPD-Stadtrats-Fraktionschef Stéphane Moulin meinte, was Danner-Knoke programmatisch für Oberauerbach vorgehabt habe, sei die beste Visitenkarte für ihn gewesen „Die Leute hätten gewusst was sie bekommen, gar keine Frage!“

Katja Krug-Abdessalem war völlig überwältigt, konnte sich vor Gratulationsanrufen kaum retten. Ihr zwölfjähriger Sohn Aymen erlebte alles live im Wahllokal mit. Das Beste für Oberauerbach will die neue Ortsvorsteherin in ihrer noch jungen politischen Laufbahn erreichen. Ganz auch im Sinne ihres politischen „Ziehvaters“ Andreas Hüther. In den letzten 14 Tagen habe sie weiter viele Haustürgespräche gemacht, die Bürger für sich gewinnen wollen. Am Samstag nochmals Brezeln verschenkt und viele Gespräche geführt.