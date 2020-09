Ärger im Ortsbeirat über drohende hohe wiederkehrende Beiträge : Mörsbach will Holperpisten nicht ausbauen

Foto: Markus Hagen So wie hier in der Steinackerstraße – teils sogar noch schlimmer in der Talstraße und In der Gasse (beide abgebildet in Berichten im August), wird es in Mörsbach noch jahrelang aussehen. Denn der Ausbau käme alle Mörsbacher Grundstücksbesitzer zu teuer zu stehen, meint der Ortsbeirat. Und kritisiert auch die Kommunikation der Stadt.

Mörsbach Der Ortsbeirat will hohe wiederkehrende Beiträge für alle Mörsbacher Grundstückbesitzer verhindern. Deshalb werden vor 2026 weder Steinackerstraße noch Talstraße oder In der Gasse generalsaniert.

Von Fritz Schäfer

In Mörsbach werden dann in den nächsten „zwei, drei oder fünf Jahren“ keine Straßen ausgebaut, fasste Ortsvorsteher Achim Ruf (Grüne) die Diskussion über das Straßenausbauprogramm in der Sitzung des Ortsbeirats zusammen.

„Wir sollten jetzt nichts vom Knie abbrechen und das Thema erstmal verschieben“, sagte Christian Glahn (FDP). „Lasst uns das jetzt abbrechen und dann in fünf Jahren Straßen ausbauen“, meinte Julia Igel (Grüne). Weitere Ortsbeiratsmitglieder schlossen sich an und so stimmte das Gremium am vergangenen Mittwochabend dem Beschlussvorschlags Rufs zu.

Zuvor hatte Peter Ernst vom Stadtbauamt erläutert, was ausgebaut werden kann, wenn in Mörsbach – wie im Stadtgebiet – die Grundstücksbesitzer rund 28 Cent pro Quadratmeter anrechenbare Fläche wiederkehrende Beiträge jährlich zahlen müssten: Rund 711 000 Euro stünden zur Verfügung. Damit könnte die Steinackerstraße von der Einmündung in die Straße In der Gasse bis zum Erlenweg ausgebaut werden.

Mit Blick zurück auf die Sitzung vor vier Wochen fühlte sich Igel „verschaukelt“, weil da ein hoher Beitrag genannt worden war – 2,28 Euro wiederkehrender Beitrag, um die gesamte Steinackerstraße (für 1,56 Millionen Euro) und außerdem die die ebenfalls jahrelang nur notdürftig ausgebesserten Holperpisten Talstraße (2,9 Mio.) und In der Gasse (2,12 Mio.) auszubauen. „Und jetzt bekommen wir nur für das Teilstück Zahlen genannt“, ärgerte sich Igel. „Das ist nicht in Ordnung“, sprach sie den Zeitdruck an. Denn schon kommenden Mittwoch soll im Zweibrücker Stadtrat über das Straßenausbauprogramm 2021 bis 2025 beraten werden.

Den Zeitdruck kritisierte auch Michael Knobloch (WG Nizard). Da erst am Tag zuvor die Zahlen für den Teilabschnitt bekannt geworden seien, fühle er sich nicht in der Lage zu entscheiden. Frank Murer (Grüne) fragte, ob sich die Straßenbaumaßnahme am Feuerwehrhaus nicht mit einer möglichen Baumaßnahme am Feuerwehrhaus überschneide. „Der UBZ hat den Straßenausbau erst 2024 geplant“, sagte Ernst. Bis dahin sollte die Feuerwehrmaßnahme abgeschlossen sein. Daran hegte Igel ihre Zweifel.

Auch Glahn fühlte sich wie Igel „vergackeiert“ über die Information durch die Stadt. Zudem sei es sinnvoller an anderer Stelle den Bürgersteig zu erneuern. Er wiederholte den Vorschlag von vor vier Wochen, in einem Vorort-Termin das zu besprechen. Dem schloss sich Jörg Boßlet (Grüne) an. Auch er sah sich nicht in der Lage, mit den Informationen eine Entscheidung zu fällen. Igel: „Vielleicht klappt es ja dann mit der Information und Kommunikation.“