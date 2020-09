15-jähriger Zweibrücker McDonalds-Besucher beklaut : Fahrraddiebstahl vor Schnellimbiss

Zweibrücken Einem 15-Jährigen ist am Mittwoch gegen 17 Uhr das Fahrrad gestohlen worden, das er mit den Rädern zweier Freunde unverschlossen in einem Fahrradständer vor dem McDonalds in der Zweibrücker Gottlieb-Daimler-Straße abgestellt hatten.

Es handelt sich um ein schwarz-rotes 27,5 Zoll-Mountainbike der Marke Rockrider/Decathlon mit weißer Aufschrift „Rockrider“. Hinweise an die Polizei, E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de, Tel. (0 63 32) 97 60.

(red)