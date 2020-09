Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbandes St. Ingbert-Mitte : CDU will moderne Arbeitsplätze schaffen

St. Ingbert Bei der Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbands St. Ingbert-Mitte verwies Oberbürgermeister Ulli Meyer in seiner Rede auf wirtschaftliche Kernpunkte seiner Amtszeit, wie den Ausbau von IT-Ansiedlungen, was aus seiner Sicht die Zukunft der Stadt und Umgebung prägen wird.

Ortsvorsteherin Irene Kaiser, die sich in ihrer Amtszeit als Anwältin der Bürger sieht, lobte das Handeln der Stadtpolitik und die Zusammenarbeit in Corona-Zeiten unter Leitung des neuen OB Meyer. So wurde in dieser Zeit unter anderem eine Begegnungszone für Senioren geschaffen. „Themen, welche der Ortsrat bereits bearbeitet, ist die strafrechtliche Verfolgung illegaler Müllentsorgung sowie die Neugestaltung der Kreisel im Ortseingang.“

In der Begrüßungsrede des Bundestagsabgeordneten Markus Uhl wurden unter anderem die Leistungen im Gesundheitswesen und im Logistikbereich, als auch das gestiegene Vertrauen in die Arbeit der Regierungsparteien während der Corona-Krise hervorgehoben. Ein ausgewogenes Handeln der Politik, wie von der Landesregierung umgesetzt, müsse daher im Hinblick auf die Zukunft des Landes weitergeführt werden. Gerade in dieser Krisensituation habe sich auch die gute Zusammenarbeit in Koordinationsfragen mit dem neuen OB Ulli Meyer in St. Ingbert gezeigt. Probleme seien unbürokratisch und schnell gelöst worden. Nicht nur deswegen nimmt Markus Uhl eine spürbare Aufbruchsstimmung in St. Ingbert wahr, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU.