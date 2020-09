Tatorte: Mittelbach-Hengstbach und Rimschweiler : Quad gestohlen und Unfall gebaut

Zweibrücken Samstagfrüh zwischen zwei und elf Uhr hat jemand in der Hengstbacher Straße in Mittelbach-Hengstbach ein schwarzes Quad entwendet. Dieses vierrädrige Motorrad wurde dann gegen elf Uhr verunfallt vor einem Haus in der Eckstraße in Rimschweiler festgestellt, berichtet die Zweibrücker Polizei.

