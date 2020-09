Beim FC Oberauerbach wird fast nur noch gefeiert : Auf der Suche nach Alternativen

Seit drei Jahren wird auf dem Rasen des FC Oberauerbach nicht mehr gekickt. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Oberauerbach Beim FC Oberauerbach gibt es bereits seit mehr als zwei Jahren keinen Fußball mehr. Nur eine kleine Tennisabteilung ist noch aktiv. Ein Motorradclub nutzt einen Teil der Räume des Sportheims.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Remy Süs

Wie einige andere Mannschaften gehört auch der FC Oberauerbach zu den Vereinen, die seit einigen Jahren kein Team mehr am Spielbetrieb gemeldet haben. Eine 0:1-Heimniederlage gegen den SV Wiesbach in der Saison 2015/2016 war nicht nur das letzte Saisonspiel, sondern das letzte Spiel einer eigenständigen Mannschaft des FCO. Denn in der Saison 2016/17 war es zur Spielgemeinschaft mit dem SVN Zweibrücken gekommen, nach der kompletten Abmeldung ihrer Mannschaft aus der Regionalliga und einem eigentlich vorgesehenen Neuanfang der Niederauerbacher in der C-Klasse. Nur die Spielgemeinschaft mit dem Nachbarn FC Oberauerbach führte zu einem Neustart in der B-Klasse West.

Doch diese Spielgemeinschaft hatte für den FC Oberauerbach nur eine Saison Bestand. „Die Niederauerbacher wollten die Heimspiele am liebsten alle im Westpfalz-Stadion austragen und wir wären bei den Einnahmen leer ausgegangen“, erinnert sich Wolfgang Höhler, einzig noch verbliebenes Vorstandsmitglied und „Mädchen für alles“ beim FCO bis heute. Trainer Walter Schön wechselte dann mit einem Großteil der Spieler zum Nachbarn SC Winterbach. Die restlichen Spieler schlossen sich dem FC Knopp und dem SV Ixheim an. Kein einziger Spieler war mehr verblieben und die Abmeldung aus dem Spielbetrieb, nicht aber aus dem Vereinsregister, war die Folge.

Wolfgang Höhler will den Verein mit tatkräftiger Unterstützung durch seine Familie am Leben erhalten. „Ich glaube allerdings kaum, dass wir in der nächsten Zeit wieder eine Fußballmannschaft melden können. Da müsste Geld an die abgebenden Vereine für Spielerpässe bezahlt werden. Nach einem halben Jahr sind dann alle wieder verschwunden und das Geld ist weg. Wir suchen nach Alternativen“, erklärt Höhler.

Aktiv sei noch eine kleine Tennisabteilung, deren Mitglieder auf zwei Plätzen ihrem Sport nachgehen. Ein Hundeverein, der den Rasenplatz kurz in Beschlag genommen hatte, musste seine Aktivitäten wieder einstellen, da gesetzliche Vorgaben nicht stimmten und es mindestens 100 Meter Abstand vom Hundeplatz zum Ortseingang sein müssen. Erst kürzlich sei jetzt ein Motorradclub in den Verein eingetreten, der einen Teil der Räume des Sportheims in der Battweiler Straße für Sitzungen und andere Veranstaltungen nutzt. Ansonsten ist das Sportheim neben dem Rasenplatz nur noch geöffnet für Feiern wie Geburtstage oder Hochzeiten.

Das Sportheim wurde übrigens erst 1978 nach zweijähriger Bauzeit eröffnet, obwohl es den Verein schon seit 1964 gibt. Gespielt wurde bis Ende der 60er Jahre auf einem kleinen Hartplatz in der Nähe der alten Schule in der Ortsmitte. Dann folgte der Wechsel auf den neuen Hartplatz, dem heutigen Rasenplatz, den es seit 2003 gibt.