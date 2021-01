Aus Zweibrücken in die Welt : Berliner Literaturpreis für Monika Rinck

Aus Zweibrücken in die Welt

Berlin/Zweibrücken Eine weitere Auszeichnung für die Lyrikerin, die sich bereits vor einiger Zeit im Goldenen Buch der Stadt verewigt hat.

Die aus Zweibrücken stammende Lyrikerin Monika Rinck („Honigprotokolle“) erhält in diesem Jahr den Berliner Literaturpreis der Stiftung Preußische Seehandlung. Mit der 51-Jährigen werde eine Dichterin ausgezeichnet, „deren Werk durch Lust am Klang und gedankliche Präzision besticht“, heißt es nach Angaben vom Dienstag in der Begründung der Jury. „Die Gedichte, Essays und Streitschriften erforschen Poesie als Erkenntnisform und bieten analytischer Eleganz und Sprachwitz gleichermaßen eine Bühne.“