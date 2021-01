Serie: Zweibrücker Krippenweg : Bunt und böhmisch

Zweibrücken Zum Abschluss der Serie über (teils derzeit noch) in Zweibrücker Schaufenstern ausgestellte Krippen: die Krönung im Stadtmuseums-Café.

Das historischste Kleinod der Zweibrücker Krippenausstellung erfreut, wie könnte es anders anders sein, am Eingang des Cafés an der Rückseite des Stadtmuseums. Hier beginnt oder endet hier der Zweibrücker Krippenweg.

Diese wunderschöne Krippe aus dem Böhmen krönt und beschließt auch die Krippenserie im Pfälzischen Merkur. Die Krippe stammt aus der umfangreichen Sammlung des Mannheimer Ehepaars Monika und Bernd Hartlieb, enge Freunde von Museumsleiterin Charlotte Glück und Ehemann Gunter Kürbele. Die beiden Krippenliebhaber sind ganz begeistert, dass es den Zweibrückern gelungen ist, eine solche Krippenausstellung in den Geschäften und Leerständen zu realisieren. War doch in Mannheim-Ludwigshafen ein ähnliches Projektvorhaben im Sande verlaufen.

Sie stammt aus der Gegend des Klosters Maria in Oberschlesien, welches Monika Hartlieb persönlich besucht hat, nachdem es nach der Wende aus seinem Ruinenschlaf wieder aufgebaut und zu neuem Leben erweckt wurde. In der armen Gegend beteiligte sich die ganze Familie an der Krippenschnitzerei: Die Männer griffen zum Schnitzmesser, Frauen und Kinder bemalten die Figuren mit feiner Genauigkeit. Holz gab es vor Ort, so dass die Familien mit wenigen Mitteln etwas herstellen konnten, um auch im Winter Einkommen zu generieren und zu überleben.

Die Museumskrippe mit ihren fast 40 Figuren (Menschen und Tiere) stammt aus einer Hand. Das lässt sich an der Gestaltung der Gesichter ablesen. Hartliebs haben sie für Zweibrücken ausgewählt vor allem für die Kinder, weil sie eine so bunte Vielfalt an Figuren zeigen. In dieser Version ist das Jesuskind schon groß und sitzt auf dem Schoß von Mutter Maria. Viele Krippen sind mit zwei Marien und zwei Jesuskindern in den unterschiedlichen Entwicklungsphasen ausgestattet. Monika Hartlieb weiß: „Zu Heilige Dreikönige werden die Figuren häufig ausgetauscht“.