Serie Zweibrücker Krippenweg : Zuckerbäcker und Krippenbauer

Die Fimo-Krippe erinnert an Marzipanfigürchen. Foto: cvw

Zweibrücken In einer Serie stellt der Pfälzische Merkur einige der Krippen vor, die in der Adventszeit in Zweibrücker Schaufenstern zu sehen sind. Heute: Carola Jekel.

Ganz und gar fremdländisch mutet die Figurenkrippe in Victors Genussladen an. So, als entsprängen ihre Figuren den unterschiedlichsten Nationalitäten. Der wohlbeleibte Hirte mit der Klarinette unter seiner Baskenmütze und auch der Kollege mit dem gold verbrämten Hirtenstab in der Hand wirken wie Franzosen. Mutter Maria mit ihrem farbenprächtigen Umhang und Josef mit seinem breitrandigen Hut und dem dicken Schal sowie die Frau im Hintergrund mit dem Obstkorb als Geschenk auf dem Kopf kann man sich eher in Mittel- oder Lateinamerika vorstellen. Das Jesuskind selbst könnte sich fast als Sprößling der Simpsons wiederfinden.

Gefertigt sind die Figuren aus Fimo. Mitte des vorigen Jahr­hun­derts war dies die erste Modelliermasse, die, im Gegensatz zu herkömmlicher Knetmasse, auch im Ofen erhärtet werden konnte. Wer sich mit Blick auf die Tiere – eine Schafherde mit Hütehund, Ochs und Esel im Hintergund - dabei an Marzipanfiguren auf Torten oder zum So-genießen erinnert fühlt, liegt gar nicht so verkehrt. Denn diese außergewöhnliche Krippe gestaltete niemand Geringeres als der damals stadtbekannte Konditiormeister Gustav Cremer aus der ehemaligen Konditorei Edelstolz.

Wenn der vorzeitig pensionierte Handwerksmeister des Nachts nicht schlafen konnte, weil er ja gewöhnt war, in den frühesten Morgenstunden aufzustehen und in seine Backstube zu gehen, betätigte er sich handwerklich, berichtet Tochter Carola Jekel. Sie weiß: „In der Zeitschrift Brigitte hat er damals eine solche Krippe gesehen, präsentiert auf einer Tortenplatte. Sie hat ihn inspiriert und ein Stück weit auch als Vorlage gedient.“ Für den Konditormeister war das eine willkommene Abwechslung und neue Herausforderung. Mit viel Liebe und handwerklichem Geschick entstand so vor gut 40 Jahren dieses Kunstwerk.