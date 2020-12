Gensch: Impfauftakt überaus positiv : Impfzentrum im Ex-City-Outlet soll am 7. Januar öffnen

Am Dienstagabend war Impfauftakt in Zweibrücken, er fand im Wichernhaus statt. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Impfkoordinator Freyler: Landesweite Hotline für Termine wird am 4. Januar freigeschaltet. Fünf weitere Tote in der Region.

In der Stadt Zweibrücken gilt weiterhin die Corona-Warnstufe „rot“. Wie die Kreisverwaltung in Pirmasens am Mittwoch mitteilte, beträgt der aktuelle Inzidenzwert für Zweibrücken 64,3 (ab dem Faktor 50 gilt „rot“). Weiterhin sehr hoch ist die Inzidenzzahl in Pirmasens, sie ist mit 183,9 fast dreimal so hoch wie in der Rosenstadt.

Landrätin Susanne Ganster musste fünf weitere Todesfälle vermelden: Zwei Bewohner des Seniorenheims Johann Stein in Pirmasens sind an ihrer Corona-Erkrankung verstorben; zudem verstarb eine weitere Pirmasenserin im Alter zwischen 60 und 70 Jahren. Hinzu kommen zwei weitere Todesfälle in Thaleischweiler-Fröschen: In dem Pflegeheim Haus Bethesda sind zwei Bewohner an Corona verstorben. Die Landrätin sprach den Angehörigen ihr Mitgefühl aus.

Für Zweibrücken wurden am Freitag drei weitere Corona-Infizierte gemeldet. In der Herzogstadt sind damit bislang 361 Fälle von Corona bestätigt. In Pirmasens wurden im Verlauf der Pandemie bislang 517 Fälle bestätigt; im Landkreis Südwestpfalz liegt die Zahl bei 1184 bestätigten Fällen.

Im Landkreis gibt es 27 neue Fälle, vier betreffen die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land: zwei Fälle in Riedelberg, je einer in Kleinsteinhausen und in Mauschbach.

Bezüglich der Öffnung der Impfzentren kommen die Dinge nun doch schneller voran als ursprünglich gedacht: Mainz gab am Freitag bekannt, dass die 31 Impfzentren im Land (darunter auch das in Zweibrücken) bereits am 7. Januar öffnen sollen.

Zweibrücken Impfkoordinator Matthias Freyler bestätigte auf Anfrage: „Ich gehe – Stand heute – davon aus, dass das Impfzentrum im Ex-City-Outlet am 7. Januar öffnet.“ Eine Telefonnummer für die Terminvergabe wird ab 4. Januar freigeschaltet.

Der Startschuss für die Impfungen in der Rosenstadt ist am Dienstagabend gefallen – im Wichernhaus wurde um 19.15 Uhr die erste Person geimpft, eine Bewohnerin des Seniorenheims Wichernhaus (wir berichteten am Mittwoch ausführlich auf unserer Titelseite).

Der Impfkoordinator sagte, mit den 260 Impfdosen, die am Dienstag eintrafen, wurden noch am Abend und im Verlauf des Mittwochs 200 Bewohner des Wichernhauses geimpft, ferner erhielten 60 Bewohner des DRK-Kurzzeitpflege-Heims in Mörsbach das Vakzin.

Eine neue Lieferung mit Impfdosen erwartet Freyler bereits für nächste Woche.

Der Zweibrücker Mediziner Dr. Christoph Gensch zog am Mittwochabend auf Facebook ein überaus positives Fazit des Impfauftaktes: „Was für ein Abend im Wichernhaus! Ihr hättet dabei sein müssen“, postete er an die Facebook-Gemeinde. „Selten habe ich so viele glückliche und zufriedene Menschen auf einem Fleck gesehen.“ Ob es die Mitarbeiter des Wichernhauses seien, das Team vom DRK oder andere – alle seien „einfach nur glücklich und erleichert, dass uns dieser Kraftakt über die Feiertage gelungen ist“.