Zweibrücker Krippenweg : Ohne Bier geht nix

Zweibrücken In einer Serie stellt der Merkur Krippen vor, die derzeit in Zweibrücker Schaufenstern zu sehen sind. Heute: Ulli Zimmermanns Zinnen-Krippe

„Im zweiten Krippenbaukurs in der Krippenbauschule in Klüsserath mussten wir eine orientalische Krippe bauen“, berichtet Ulli Zimmermann. Zehn Jahre ist es her, dass der gelernte Raumausstatter seine Liebe zum Krippenbau entdeckte. „Das wird eine Sucht“, hatte ein Bekannter ihn gewarnt und damit recht behalten.