Corona in der Südwestpfalz : 39 weitere Fälle von Corona in der Region Südwestpfalz

Südwestpfalz Betroffen sind erneut Senioren-Einrichtungen, allerdings nicht in Zweibrücken und dem direkten Umland.

Nach aktuellem Stand (Freitag, zehn Uhr) wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 39 weitere positive Corona-Tests registriert. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 124,4 aktuell in der Risikostufe rot ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht die Städte Pirmasens (213,8) und Zweibrücken (70,2) in rot.

Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen vorliegender und neuer Fälle im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz betreffen auch verschiedene Einrichtungen: Aus dem Wecare Pflegezentrum in der Steinstraße in Pirmasens wurden 11 Bewohner, im Seniorenzentrum Haus Edelberg in Rodalben vier Bewohner positiv getestet. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 401 bestätigte positive Fälle aktiv, 39 mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 165 (+15), Zweibrücken 35 (+4) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 33 (+1), Hauenstein 13, Pirmasens-Land 22 (+3), Rodalben 50 (+11), Thaleischweiler-Wallhalben 44 (+1), Waldfischbach-Burgalben 17 (+1) und Zweibrücken-Land 22 (+3).