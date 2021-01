Mit 102 Jahren : Älteste Zweibrückerin lässt sich impfen

Zweibrücken Elsa Wilhelm freut sich darauf, wieder Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können.

Bester Laune hat Elsa Wilhelm am Dienstagvormittag ihre Impfung im Zweibrücker Impfzentrum in der Innenstadt erhalten. Seit März hatte sie jeden Kontakt zur Familie gemieden, der ihr sonst so wichtig ist, und auch auf die regelmäßigen Busfahrten von Ernstweiler zum Kaffeetreff in die Innenstadt verzichtete die Senioren von Beginn an konsequent und aus voller Überzeugung. Die einzigen Familienbesuche fanden im Treppenhaus und mit Abstand statt.