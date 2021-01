Einbrecher verließen Zweibrücker Mennoniten ohne Beute : 10 000 Euro Schaden an Gemeindehaus

Zweibrücken Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf die Einbrecher im Mennoniten-Gemeindehaus.

Bei einem Einbruch in der Nacht zu Samstag in das Mennoniten-Gemeindehaus in der Ixheimer Gleiwitzstraße fanden die Täter zwar keine Wertgegenstände. Sie richteten aber fast 10 000 Euro Schaden an, indem sie mehrere Türen und ein Fenster beschädigten. Die Polizei bittet um Hinweise, Tel. (0 63 32) 97 60, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.