Westpfalz-Agentur stellt Juli-Zahlen vor : Corona-Krise am Arbeitsmarkt flaut ab

In Zweibrücken (im Bild die Agentur für Arbeit an der Kaiserstraße/Poststraße) entwickelte sich die Arbeitslosigkeit im Juli ganz leicht schlechter als im Westpfalz-Durchschnitt. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Die schrittweisen Lockerungen aus den Bekämpfungsverordnungen des Landes hatten sich schon im Juni positiv auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Diese Entwicklung setzte sich in den vergangenen vier Wochen fort, teilt die (auch für Zweibrücken zuständige) Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens mit.

Die Arbeitslosenquote in der Westpfalz lag damit wie in den beiden Vormonaten bei 6,9 Prozent und 0,9 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats.

„Der Arbeitsmarkt erholt sich weiter. Es bleibt zu hoffen, dass die Menschen gerade in der Sommerzeit mit den Lockerungen gewissenhaft umgehen und so für die Gesundheit aller sorgen. Nur so kann eine zweite Welle mit einem weiteren Lock-Down verhindert werden und das Geschehen in den Unternehmen weiter Fahrt aufnehmen. Das ist Grundvoraussetzung für neue Chancen, die derzeit arbeitslos Gemeldete gerne wahrnehmen möchten“, sagt Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens.