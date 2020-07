Andreas Kümmert gibt diesen Freitag Konzert in Zweibrücken : „Voice of Germany“-Sieger kommt in die ACH-Eventhalle

„Voice of Germany“-Sieger kommt in die ACH-Eventhalle

Zweibrücken Andreas Kümmert sorgte 2015 für einen kleinen Skandal, als er den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest gewann – sich dann aber weigerte, dort anzutreten. Außerdem gibt es am Wochenende in Zweibrücken zwei weitere Rock-Konzerte.

In der vergangenen Woche wurde in vielen Zweibrücker Kneipen trotz des ausgefallenen Stadtfestes gefeiert. Auch dieses Wochenende stehen wieder drei Konzerte an, allen voran kommt der „Voice of Germany“-Gewinner von 2013 in die ACH-Eventhalle.

Andreas Kümmert hat in seiner Karriere schon einiges erlebt. 2013 gewann der Musiker bei der Castingshow „Voice of Germany“, zwei Jahre später entschied er den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest für sich – sorgte dann aber für erhebliche Irritationen, weil er gleich nach dem Auftritt seine Teilnahme an dem weltweit berühmten Wettbewerb absagte. Drei Alben beim Major-Label Universal später ist Kümmert seit 2019 auf eigene Faust und mit eigener Plattenfirma unterwegs. Das neue Album „Harlekin Dreams“ vereint Rock, Blues und Soul. Kümmert spielte alle Instrumente darauf selbst ein. diesen Freitag, 31. Juli, stellt der Musiker das Album bei einem Konzert in der ACH-Eventhalle vor, Pariser Straße 4 am Zweibrücker Flugplatzgelände. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn wohl gegen 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für ab 15 Euro, an der Abendkasse zahlt man 18 Euro.