Ortskartell Oberauerbach : Nächstes Frühjahr Picknick am Auerbachstrand

Nächstes Frühjahr Picknick am Auerbachstrand

Oberauerbach Das Ortskartell Oberauerbach tagte im Bürgerhaus. Eines der Themen: Der Internet-Terminkalender soll wieder aufleben.

Am vergangenen Mittwoch trafen sich die Mitglieder des Oberauerbacher Ortskartells zur Sitzung im Bürgerhaus. Vertreter des Obst- und Gartenbauvereins, der evangelischen und neuapostolischen Kirchengemeinden, des Schützenvereins, des DRK-Ortsvereins und der Landfrauen waren gekommen, um die Aktivitäten in Oberauerbach in diesem und im kommenden Jahr zu planen.