Das Gesundheitsamt meldet : Sechs neue Corona-Fälle

Südwestpfalz Nachdem der letzte Anstieg der Corona-Fälle in der Südwestpfalz von Zweibrücken ausgegangen war, richtet sich der Blick jetzt weiter nach Osten.

Nach Stand vom Samstagmittag haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz sechs weitere COVID-19-Fälle bestätigt. Fünf davon stehen im Zusammenhang mit der Asylbewerberunterkunft in Dahn (wir berichteten). Die positiv Getesteten sind laut Kreisverwaltung alle in der Unterkunft untergebracht. Für die getesteten Bewohner der weiteren Unterkünfte sind alle Ergebnisse negativ. Die sechs positiv Getesteten stehen für 14 Tage in einer Etage in Ihren Wohnungen unter Quarantäne. Die negativ getesteten dürfen sich bis zum Ergebnis ihres zweiten Tests am Donnerstag frei auf dem Gelände der Unterkunft bewegen. Sie sind in einer separaten Etage untergebracht. Aus Platzgründen wurden zwei weitere negativ getestete Personen vorübergehend außerhalb der Einrichtung untergebracht. Am Sonntag konnten drei zurückgekehrte Bewohner getestet werden, von fünf weiteren wird der Aufenthaltsort ermittelt.