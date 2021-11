Projektvorstellung und Ideen-Austausch mit Bürgern in Hornbach : Gut alt werden im Hornbachtal – aber wie?

Hornbach Bei der gut besuchten Auftaktveranstaltung zu dem neuen Hornbacher Projekt waren auch Ideen von Bürgern gefragt.

Gutes Älterwerden in der Klosterstadt Hornbach? Bis vergangenen Freitag konnten sich zu dieser Thematik Seniorinnen und Senioren aus der Klosterstadt und den übrigen Hornbachtal-Orten mittels Fragebogen konkret in 21 Fragen wie auch mit Anregungen und Vorschlägen äußern. Zur Auftaktveranstaltungen für das weitere Vorgehen und dem Vorstellen der Diakonie Pirmasens als Partnerin der Klosterstadt in Sachen Finanzierung und Projektumsetzung kamen fast 100 interessierte Bürger aus dem Hornbachtal in die Hornbacher Pirminiushalle. Dabei wurden gemeinsam auch weitere Ideen entwickelt. Für alle ein Aha-Erlebnis, das so nicht zu erwarten gewesen ist.