Ortsgemeinderat Dellfeld : Hochwasserschutz-Konzept dauert noch

Wie wichtig Hochwasserschutz ist, mussten die Dellfelder leidgeprüft beim Hochwasser 2018 feststellen. Foto: nos/Norbert Schwarz

Dellfeld Außerdem Thema im Ortsgemeinderat Dellfeld: barrierefreier Ausbau von Bushaltetellen, das Baugebiet in Falkenbusch und die Kita-Zukunft.

Das Hochwasserschutzkonzept für Dellfeld ist noch in der Warteschleife. Das geht aus einer Stellungnahme der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land hervor, welche Ortsbürgermeisterin Doris Schindler in der Dellfelder Ratssitzung am Montagabend bekannt gab. Die Fraktion der Freien Wähler hatte um einen Sachstandsbericht gebeten, denn der Ratsbeschluss zum Aufstellen des örtlichen Konzeptes liegt schon zwei Jahre zurück.

In einer Stellungnahme des Bauamts der Verbandsgemeinde wird darauf hingewiesen, dass sich im Jahr 2019 kein leistungsbereites fachkundiges Ingenieurbüro finden ließ. Dazu gesellte sich der Pandemieausbruch von Corona. Doch gerade beim zu erarbeitenden Hochwasserschutzkonzept sei die Mitarbeit der Bürger ein ganz wesentlicher Aspekt. Allerdings, so die Verwaltung in der schriftlichen Stellungnahme, während der 18-monatigen Pandemiedauer sei man keineswegs untätig gewesen, habe im ständigen Austausch mit dem IBH beim Innenministerium gestanden. Das IBH ist das Beratungszentrum des Innenministeriums in Sachen Hochwasserschutz. So gebe es inzwischen auch die Regelung, dass nicht mehr Schutzkonzepte für Einzellösungen erarbeitet werden sollen, vielmehr eine „Clusterbildung“ angestrebt wird. Ein solches „Schutzcluster“ könnten beispielsweise die Ortsgemeinden Dellfeld und Contwig bilden, die beide im Schwarzbachtal liegen und von daher bei Hochwasser gleiche Schutzbedürfnisse haben.

Diese Clusterbildung führt inzwischen zu neuen Denkprozessen, in welche auch die Auswirkungen von Starkregenereignisse einfließen. Jedenfalls, so die Verwaltung, werde derzeit vom Beratungszentrum beim Innenministerium die Aufgabenbeschreibung für das Cluster Contwig/Dellfeld neu formuliert. Diese neue Aufgabenbeschreibung wird dann die Grundlage dafür sein, mit denen infrage kommende Fachbüros ihre Dienste anbieten werden.

Die Verbandsgemeindeverwaltung gibt sich optimistisch und geht davon aus, dass mit der „Konzeptbearbeitung“ spätestens 2022 begonnen werden kann. Von Bürgern und Organisationen eingebrachten Vorschläge sollen geprüft und bewertet und gegebenenfalls ins Konzept eingearbeitet werden.

Aus dem Dellfelder Gebiet Rudelsbach kam in der Vergangenheit verstärkt Niederschlagswasser, deshalb wurde dort bereits vor etlichen Jahren ein Regenrückhaltebecken errichtet. Im Zuge der Konzepterstellung wird dann wohl auch geprüft, ob dieses Becken ausreichend ist. oder modifiziert werden muss.

Vorerst heißt es aber weiterhin warten, bis die neue Aufgabenbeschreibung für das Cluster Contwig/Dellfeld auf dem Tisch liegt, weil dann erst ein fachkundiges Ingenieurbüro beauftragt werden kann.

In Dellfeld und dem Ortsteil Falkenbusch sind insgesamt zehn Haltestellen ausgewiesen. Die Haltepunkte bei der alten Schule in Dellfeld und in Falkenbusch (Autohaus Reißland) kommen nach einer Prüfung unmittelbar für einen barrierefreien Ausbau in Frage. Ihr Ausbau ist bereits vom Büro Schönhofen aus Kaiserslautern geplant.

Es stellt sich allerdings die Frage, wie mit den weiteren Haltestellen verfahren werden soll. Die Haltestelle beim Bahnhof in Falkenbusch wird von den ÖPNV-Experten in der Kategorie B eingestuft. Eine Überprüfung wird jetzt dahin erfolgen, wie der Bedarf ist, weil der barrierefreie Ausbau für alle Haltepunkte gelten soll und es nicht in jedem Fall die Förderung wie im Augenblick geben kann.

Auf vollen Touren laufen die Erschließungsarbeiten beim Baugebiet „Am Sportplatz“ in Falkenbusch. Weil die Ortsgemeinde mit den Pfalzwerken einen Straßenbeleuchtungsvertrag abgeschlossen hat, wird Dellfeld nun auch die Straßenbeleuchtung für rund 17 000 Euro in Auftrag geben. Diese Kosten wird allerdings der Erschließungsträger in voller Höhe erstatten.

Der Dellfelder Kindergarten ist frisch saniert. Bürgermeisterin Schindler hob hervor, wie sehr die Ortsgemeinde sich für die Einrichtung Kindergarten einsetzt.