Auch Hornbach hat Einwände Dietrichingen gegen Hochwasserpläne

Eine Dacherneuerung steht beim Anbau zum Dorfgemeinschaftshaus an. Die soll 2025 kommen. Veranschlagt sind dafür 30 000 Euro. Mit 34 100 Euro ist der barrierefreie Umbau der Haltestellen im Ort vorgesehen. Schon lange im Gespräch, doch bisher noch nichts passiert. Es wird eine Landeszuwendung in Höhe von 26 660 Euro dazu erwartet. Arg ins Kontor der Gemeinde schlägt das Anheben der Kreisumlage.11 830 Euro muss Dietrichingen zusätzlich aufbringen. 189 240 Euro muss Dietrichingen an den Landkreis Südwestpfalz überweisen. An die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land sind es 122 220 Euro. Rund 120 000 Euro werden an Schlüsselzuweisungen kommen. Fast 43000 Euro werden bei der Grundsteuer erwartet. Der Anteil an der Einkommensteuer ist mir 210 000 Euro veranschlagt. Der vorgelegte Etat für dieses und das kommende Jahr wurden einstimmig angenommen.