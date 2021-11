So wird unser Wetter : Die Sonne hat’s nun ziemlich schwer

Das Tief über dem Nordmeer schickt uns bis Wochenmitte feuchte und kühle Polarluft. Während der zweiten Wochenhälfte kommt diese unter dem Einfluss einer vom Atlantik heranrückenden Hochdruckzone zur Ruhe.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Dienstag/Mittwoch 3 bis 6, Donnerstag 1 bis 4, Freitag 2 bis 5. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Dienstag 7 bis 10, Mittwoch 8 bis 11, Donnerstag/Freitag 7 bis 10. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Dienstag 85 bis 95, Mittwoch 35 bis 45, Donnerstag 5 bis 15, Freitag 0 bis 10. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Dienstag 2 bis 5, Mittwoch 0-2, Donnerstag/Freitag 0. Sonnenscheindauer in Stunden: Dienstag 0-1, Mittwoch bis Freitag 0-2. Windrichtung und -stärke: Dienstag Südwest 3 bis 4, Mittwoch variabel 1 bis 2, Donnerstag Nord 2 bis 3, Freitag Nord 2.