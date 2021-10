Veranstaltung für Bürgerinnen und Bürger aus ganzem Hornbachtal : Infos über „Gutes Älterwerden in Hornbach“

Hornbach Am nächsten Freitag sollen bei Kaffee und Kuchen auch gemeinsam Ideen entwickelt werden.

Was braucht es für ein „Gutes Älterwerden“ in Hornbach und den übrigen Hornbachtal-Gemeinden? Am Freitag, 29. Oktober, findet von 15 bis 18 Uhr in der Pirminiushalle eine Informationsveranstaltung mit Kaffee und Kuchen statt. „Eingeladen sind alle, die in ihrer Heimat Hornbach alt werden, aber nicht auf pflegerische und unterstützende Leistungen verzichten wollen“, teilt Bürgermeister Reiner Hohn mit. Die Stadt Hornbach wolle heimatnahes Wohnen für Seniorinnen und Senioren ermöglichen.

In gemütlicher Runde (bei Kaffee und Kuchen von den Landfrauen Hornbach) gibt es Informationen zu dem Projekt „Heimatnahes Wohnen in Hornbach“. Carsten Steuer und Stefan Höhn vom Diakonie-Zentrum Pirmasens stellen innovative Beispielprojekte aus anderen Kommunen vor. Schließlich sollen gemeinsam Ideen für ein gutes Älterwerden in Hornbach und den Hornbachtal-Gemeinden entwickelt werden.

Zudem ist letzte Gelegenheit für alle, an der Befragung „Gutes Älterwerden in Hornbach“ teilzunehmen. Hohn: „Wir sind gespannt auf die Ergebnisse!“ Alle Bürger/-innen können bis 29. Oktober auf www.survio.com/survey/d/hornbach an der Befragung teilnehmen.