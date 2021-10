Kerwe am Wochenende : Stambach bereitet sich auf die Party vor

Andreas Flicke (Schützen) , Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette und Emil Stöckle (Fußballer) hätten gern, wenn auch der Kerwebrauch in Stambach wieder an die früheren Zeiten anschließen könnte. Foto: Norbert Schwarz

Contwig Ab diesem Freitag wird im Ort Kerwe gefeiert.

Emil Stöckle von den Kickern des SC und Andreas Flicker vom Schützenverein wissen darum, wie groß diese Herausforderung ist. Beide sind Kinder des Ortes, in Stambach groß geworden und natürlich in den 80er Jahren bei den Straußbuben gewesen. Emil und Andreas übereinstimmend und ohne vorherige Absprache: „Allein, was beim Hubert zur Kerwe abging, war einmalig, nicht zu überbieten!“. Für Uneingeweihte, „Hubert“ ist damals die Discothek in Stambach von Hubert Lang gewesen, die Jugendliche nicht allein aus Contwig und Stambach geradezu mit magnetischen Kräften anlockte.

Am heutigen Freitag schon geht es beim SC Stambach mit dem Feiern los. „Auf zum Kerweschlachtefest“ ist die Parole, auf dem Grün des Rasens messen sich sportlich die SC Fußballsenioren mit denen von Rot-Weiß Höhmühlbach. Am Samstag um 18 Uhr dann das Damenfußballspiel zwischen dem SC Stambach und den kickenden Damen der SG Thaleischweiler-Fröschen. Ein Hoch am Abend: Im Spottheim gastiert die Hubert House Band. Es gelten die 2G-Regeln beim Einlass. Am Kerwesonntag das Spiel der Aktiven um 15 Uhr zwischen dem SC Stambach und SV Bottenbach. Musikalisch sorgen Siener und Sabine für Hochstimmung. Die werden auch am Kerwemontag im SC-Sportheim mit von der Partie sein, wenn mit traditionellem Kerweessen, Bratwurst, Sauerkraft, Leberknödel und den verschiedenen Schnitzelvariationen die Kerwegäste verwöhnt werden.