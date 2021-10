Ein Grund ist die CO2-Abgabe : Pfalzgas erhöht ab Januar die Gaspreise – Stadtwerke prüfen noch

Frankenthal/Zweibrücken Pfalzwerke-Tochter verweist auf mehre Faktoren für Preisanstieg – und bietet Bürgern Beratung an, wie sie Energie und damit Geld sparen können.

Die Preise liegen damit in den Sonderverträgen aber immer noch unter dem bisherigen Höchstwert aus 2008, betont die Pfalzgas in ihrer am Dienstag versandten Pressemitteilung. Seit 2013 blieben die Preise in der Grundversorgung stabil.