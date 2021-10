Lesung in Oberwürzbach : Stefan Mörsdorf liest aus seinem neuen Buch

Oberwürzbach Am Sonntag,, 31. Oktober, findet auf Einladung der SPD Oberwürzbach und der Pfarrei Heiliger Martin eine Autorenlesung mit Stefan Mörsdorf statt. Schritt für Schritt hat sich Stefan Mörsdorf in den vergangenen Jahren in sein Leben zurück gekämpft, nachdem er 2012 eine Hirnblutung erlitten hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Halbseitig gelähmt und gehbehindert musste er viele Dinge wieder neu erlernen. Parallel zu seiner Genesung ist Stefan Mörsdorf mit kleinen Schritten auf dem Jakobsweg unterwegs. Aufgebrochen ist er vor einigen Jahren in Hornbach in Rheinland-Pfalz. Von dort ist er bis nach Metz gepilgert und hat dabei sein Buch geschrieben „Schritt für Schritt – Auf dem Sternenweg zurück ins Leben“. Im Rahmen einer Lesung in Oberwürzbach im Oktober 2018 hatte er bereits die Zuhörer an seinen Erfahrungen auf der Pilgerwanderung teilhaben lassen. Auf den anschließenden weiteren Etappen auf dem Jakobsweg durch Lothringen ist sein weiteres Buch entstanden: „Milane im Wind – Auf dem Jakobsweg durch Lothringen“. Und erneut kommt er nach Oberwürzbach, um seine Erlebnisse auf dem Jakobsweg zu teilen. „Wir freuen uns, auf einen kurzweiligen Pilgernachmittag,“ so die SPD-Vorsitzende Dunja Sauer und Beate Dohr, Vorsitzende des Pfarreirates Heiliger Martin. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Der Eintritt ist kostenlos. Im Anschluss sind alle Anwesenden zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Es gelten die allgemeinen Hygienebestimmungen (3G Regel: geimpft - genesen – getestet).