Rasen und Kürbisse aus Maßweiler : Hitscherhof hilft Ahrtal zu begrünen

1000 Quadratmeter Rollrasen und 44 Kürbisse spendete der Hitscherhof für die Flutopfer im Ahrtal. Foto: Daniel Fischer

Maßweiler Familie Fischer vom Hitscherhof bei Maßweiler hat an der bundesweiten Aktion „Lasst Gras wachsen – wir sammeln Saatgut fürs Ahrtal“ beteiligt. Damit übernahm der Rollrasen- und Kürbishof eine Vorreiterrolle.

Von Cordula von Waldow

Mit 1000 Quadratmertern Rollrasen hat sich die Familie Fischer vom Hitscherhof bei Maßweiler an der bundesweiten Aktion „Lasst Gras wachsen – wir sammeln Saatgut fürs Ahrtal“ beteiligt. Die Idee für die Initiative kam bereits einige Tage nach der Flut, als der erste Schock bei einigen Betroffenen überwunden war, die Aufräumarbeiten begannen und in Gesprächen immer deutlicher wurde, wie sehr die Menschen dort der Anblick der zerstörten Landschaft und ihrer verschlammten Gärten zusätzlich zu den Schäden an ihren Häusern belastet.

Da der Hitscherhof über kein Saatgut verfügt, konnte er im Spätsommer dem Aufruf des Verbands Deutsche Rasengesellschaft e. V. keine Folge leisten. „Jetzt im Herbst habe ich mich an die Aktion erinnert und wir haben sofort gehandelt“, berichtet Daniel Fischer. Als erster Rollrasenhersteller wandte er sich an den Verband und fand begeisterte Aufnahme.

Mit Hilfe von Initiatorin Caroline Olmes gelang es, ein Projekt in Altenahr-Altenburg zu finden. „Sie hat uns so tatkräftig unterstützt, dass innerhalb von nur fünf Tagen unser frisch geernteter Rasen im Ahrtal an verschiedene Familien verteilt werden konnte. Mit 1000 Quadratmetern Rollrasen lassen sich bei einer Durchschnittsgröße von 40-50 Gartenquadratmetern einige Familien glücklich machen. Durch unser Netzwerk zu Düngelieferanten und Speditionen konnte der Rasen kostenneutral geliefert werden“, dankt der Kürbis- und Rasenbauer der Spediton Holz aus Offenbach sowie der Firma Oscorna, die Dünger und Rasenaktivator sponserte.

Wie beim Aussäen, muss auch für den Rollrasen die Fläche vorbereitet, umgegraben, umgefräst sowie mit Bodenaktivator vorgedüngt werden. Daniel Fischer sieht sich einmal mehr bestätigt: „Wichtig ist, dass der eine den anderen kennt und dass man gemeinsam etwas erreicht.“ Entweder noch im Spätherbst oder zum Frühjahr will er eine weitere Rasenspende als „grünes Zeichen der Hoffnung“ ins Ahrtal senden.

Damit die Kinder bereits jetzt eine Freude haben, hat das Hitscherhof-Team noch 44 Halloween-Kürbisse dazu gelegt. Das gute Wetter und der goldene Herbst haben auch dem Hitscherhof Früchte gebracht. Die Besucher waren angetan von der ruhigeren Atmosphäre der vier Hoffest-Wochenenden. Daniel Fischer berichtet: „Viele waren mehrmals da. Und ganz begeistert, dass sie ihre Kürbisse selbst mit Schubkarren ans Auto fahren durften.“ Auch 2022 soll es statt eines großen Festes wieder vier Wochenenden geben, eventuell mit jeweils zehn bis 15 Ausstellern zu wechselnden Themen. Außerdem ist für das kommende Jahr eine Kooperation mit dem Outlet geplant.