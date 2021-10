Auch sonst wieder viele Corona-Neuinfektionen in Region Zweibrücken/Pirmasens : Neun Impfdurchbrüche bei zwei Busfahrten

Zweibrücken Gesundheitsamt: Bei der Gruppe, die ins Sauerland reiste, sind derzeit sechs Fälle offiziell. Hinzu kommen drei weitere Infektionen bei anderer Gruppe.

Das Gesundheitsamt Südwestpfalz hat am Donnerstag für die Region 27 neue Corona-Fälle bestätigt. Die Inzidenz stieg in Zweibrücken auf 91,1, für den Kreis betrug sie 82,1. In Zweibrücken (43 aktive Fälle) stieg die Zahl der Betroffenen um sechs; je einer davon ist Schüler an der Berufsschule beziehungsweise am Hofenfels-Gymnasium. In der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land stieg die Zahl der Infizierten um vier auf 21, je ein Fall hinzu kam in Althornbach, Battweiler, Kleinsteinhausen und Walshausen. Insgesamt sind in der Region derzeit 232 bestätigte Infektionsfälle aktiv (plus 16 seit Vortag).