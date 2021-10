So wird unser Wetter : Noch ein paar milde Tage

Die für das ruhige und milde Oktoberwetter verantwortliche Hochdruckzone entfernt sich allmählich nach Osteuropa und zum Schwarzen Meer. Am Wochenende können die Ausläufer eines umfangreichen Tiefs südlich von Island auf Mitteleuropa übergreifen. Dabei gelangt zunächst zwar immer noch milde, aber auch wolkenreiche Luft in unsere Region. In der neuen Woche steht uns dann voraussichtlich von Norden eine Abkühlphase bevor.

Von Michael Agne

Donnerstag: Abgesehen von zähen Nebelfeldern oder tiefhängender Bewölkung scheint tagsüber häufig die Sonne von einem leicht bewölkten Himmel und es bleibt trocken. Nach frischem Morgen mit Gefahr von Bodenfrost wird es bis zum Nachmittag angenehm mild.

Freitag: Auch außerhalb von Nebelzonen ziehen ausgeprägte hohe und mittelhohe Wolkenschleier am Himmel vorüber. Die Sonne scheint dann meist nur noch verschwommen. Es wird aber wieder ausgesprochen mild für Ende Oktober. Gegen Abend verdichtet sich die Bewölkung allmählich und in der Nacht auf Samstag kann es regnen.

Samstag: Zunächst wechseln sich Wolken mit gelegentlichen freundlichen Phasen ab. Im Tagesverlauf ziehen von Süden her kompaktere Wolken ins Land, diese bringen zum Abend und in der Nacht auf Sonntag Regen. Zuvor wird es nochmals angenehm mild.

Sonntag: Bei zum Teil lebhaftem Südwestwind fällt zeitweise Regen. Zum Nachmittag hin stellen sich örtliche Auflockerungen in der Wolkendecke mit etwas Sonnenschein ein, gefolgt von neuen Regenschauern. Die Temperaturen gehen anschließend leicht zurück.

Weiterer Trend: In der neuen Woche geht es voraussichtlich durchwachsen mit gelegentlichen Regenfällen oder Schauern weiter. Dazwischen gibt es nur kurze Beruhigungspausen. Die Temperaturen gehen weiter zurück. Der Wind bleibt häufig spürbar und unangenehm.