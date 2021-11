Ortsgemeinderat Contwig-Stambach : Letzte Hürde für Glasfaser-Ausbau beseitigt

Contwig Um Mehrkosten zu vermeiden, kommen die Kabel in Contwig-Stambach weniger tief als üblich unter die Erde.

Das Telekommunikationsgesetz (TKG) ist eine Verlegetiefe von 60 Zentimetern unter der Straße vor. Von dieser Norm können eigenwirtschaftliche Netzausbauer, wie die UGG, gesetzlich abweichen. 45 Zentimeter sollen es in Contwig sein. Die Verbandsgemeindewerke Zweibrücken-Land hatten auf 60 Zentimeter gepocht. Die UGG bestand allerdings auf der Ausnahmegenehmigung – wegen der Mehrkosten. Die Werke hätten diese Kosten nicht getragen, diese wären bei der Ortsgemeinde hängengeblieben. Brinette zeigte auf, was geschähe, wenn keine Einigung zustande käme. Bei späteren Arbeiten im Verlegebereich fallen Mehrkosten an, weil die 15 Zentimeter nur per Handschachtung aushebbar sind. Tatsache sei, dass der eigenwirtschaftliche Netzausbau weiter forciert wird, weil nur auf diesem Wege der schnelle Glasfaserausbau überhaupt in die Gänge komme. Brinette: „Gemeinde, Werke und UGG hatte ich natürlich am Tisch. Wir einigten uns darauf, dass in den Ortsstraßen, die noch auszubauen sind, das Glasfaserleerrohr in eine Tiefe von 60 Zentimeter verlegt wird. Dort allerdings, wo schon ausgebaut ist, etwa der Tränkgasse, bleibt es bei 45 Zentimetern.“ Zu 80 Prozent werde nun 45 Zentimeter tief verlegt, der Rest 60 Zentimeter.