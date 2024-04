Hornbach Ein Dankeschön für verdiente Ortsspitzen

Mit Ortsbürgermeisterin Doris Schindler (SPD), so Verbandsbürgermeister Björn Bernhard am Sonntagmorgen, gebe eine überaus engagierte und couragierte Kommunalpolitikerin das Ehrenamt auf, für das sie in 20 Amtsjahren nicht allein viel Freizeit investiert habe. Nur allzugern warb Doris Schindler bei entsprechenden Anlässen von ihrem Heimatort als der „Perle im Schwarzbachtal“. Dem örtliche Ortsgemeinderat habe sie über drei Jahrzehnte angehört, sich stets vorbildlich um Bürgerbelange gekümmert und sich auch in den Gremien der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land wie etwa dem Verbandsgemeinderat eingebracht.