Kindergarten Wiesbach : Thomas Martin warnt vor Entfremdung

Wiesbach Der Kindergarten-Zweckverband Wiesbach stimmt trotzdem für die Übertragung der personellen Trägerschaft an Verbandsgemeinde.

Bis auf zwei Ortschaften, es sind Dellfeld und Kleinsteinhausen, sind nach entsprechenden Grundsatzbeschlüssen die Gemeinden bereit, die Zuständigkeit beim Kindergartenpersonal an die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land abzugeben. In einer Sitzung des Zweckverbandes Wiesbach am Donnerstagabend plädierten auch die Gemeindevertreter aus Wiesbach, Käshofen und der Nachbarortschaft Krähenberg, das der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen angehört, mehrheitlich für einen solchen Grundsatzbeschluss. Allein Ortsbürgermeister Thomas Martin aus Krähenberg sprach sich dagegen aus.