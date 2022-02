Jahresvorschau Krähenberg : Rohre werden erst nächstes Jahr verlegt

Krähenberg 2022 packt Krähenberg stattdessen die Projekte Energieversorgung, Straßenbeleuchtung und Baugebiet an.

Von wegen kleine Ortschaft und wenig Sorgen! Ortsbürgermeister Thomas Martin, seit vielen Jahren an der Spitze der dörflichen Kommunalpolitik zu finden, vertritt darin einen anderen Standpunkt. In einer kleinen Ortschaft wie Krähenberg gebe es die gleichen Probleme wie andernorts. Wer allerdings die Hände in den Schoß lege und nichts für die Zukunft des Ortes mache, der begehe gewiss keine Fehler, komme aber mit Sicherheit auch mit dem Gemeinleben nicht weiter voran. Deshalb will Thomas Martin was bewegen und auf keine Fall die Hände in den Schoß legen. Selbst auf die Gefahr hin, dass mal nicht alles so rund läuft, wie man sich das eigentlich vorstellt.