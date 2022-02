Jahresvorschau Wallhalben : Umzug gegen Raumnot

Wallhalben Das Schicksal des Kindergartens ist eines der Problemfelder in Wallhalben in diesem Jahr.

Corona habe die kommunale Arbeit wie den Lebensalltag stark eingeschränkt und erschwert, findet Wallhalbens Ortsbürgermeisterin Christine Burkhard, vor der sich ein großer Berg an dringenden Entscheidungen auftürmt. Der Wille, gemeinsam mit den Mitgliedern des Ortsgemeinderates diese Entscheidungen anzugehen und nach bestmöglichen Lösungen zu suchen sei allerdings noch verstärkt worden in der zurückliegenden Zeit. Und dass es jetzt wieder auch geselliges Dorfleben ohne die sonst bekannten Auflagen geben kann, freut Ortsbürgermeisterin Christine Burkhard außerordentlich. „Dorfkerwe, die beliebte Wallwer Märkte, das macht doch alles Hoffnung und spornt an!“

In den letzten Jahren wurde die vorhandene Einrichtung modernisiert. Neue Dacheindeckungen, neue Fenster, ein angebauter Turnraum. Dennoch, das Raumkonzept zeigt ein Minus auf. Was tun? Entscheidungen sind an verschiedensten Stellen gefragt. „Wir im Ortsgemeinderat sind gefordert und zugleich davon abhängig, wie sich die Mitglieder im Verbandsgemeinderat entscheiden!“ Denn unter Umständen könnte der Kindergarten Wallhalben, welchen auch der Nachwuchs aus Biedershausen, Hettenhausen, Knopp-Labach und Schmitshausen aufsucht, in der Wohlfühl-Grundschule eine neue Bleibe finden, die vor Jahren noch von der damals eigenständigen Verbandsgemeinde Wallhalben errichtet wurde. Die Grundschule dafür in den Räumlichkeiten der ehemaligen „Franz-von-Sickingen-Schule“ eine neue Schulheimat finden.