So wird unser Wetter : Das nächste Hoch ist schon in Sicht

Das nächste Hoch ist schon in Sicht

So wird unser Wetter

Labilität in der Atmosphäre könnte zu Wochenbeginn örtliche Schauer auslösen. Nach der Trockenperiode der letzten beiden Wochen wäre der Regen für die bereits schon wieder ausgetrocknete Vegetation sehr willkommen.

Ab Wochenmitte breitet sich von Nordwesteuropa ein beständiges Hochdruckgebiet über weite Bereiche des Europäischen Festlandes aus und sorgt in der Folge für freundliches und trockenes Frühlingswetter in unserer Region.

Montag: Die Woche startet wechselnd wolkig. Mit sonniger Einstrahlung werden die Wolken mächtiger und bedrohlicher und produzieren lokale Regengüsse. Diese können zum Teil kräftig auftreten und von Blitz und Donner begleitet sein. Die Temperaturen entsprechen dabei in etwa der Jahreszeit.

Dienstag: Es gibt eine Mischung aus mehr Wolken als Sonne. Über Mittag können die Wolken wieder dunkler werden und mancherorts den einen oder anderen Regenguss abliefern. Die Temperaturen ändern sich dabei nur wenig. In der Nacht auf Mittwoch klart der Himmel vermehrt auf.

Mittwoch: Zunächst scheint verbreitet die Sonne. Am Nachmittag bilden sich wieder einige Quellwolken, es bleibt allerdings trocken. Die Temperaturen steigen an. Der Nordostwind kann zwischendurch allerdings etwas auffrischen.

Weiterer Trend: Am Freitag sowie am Wochenende sollte sich an dem freundlichen und trockenen Frühlingswetter nur wenig ändern. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich etwa im Bereich zwischen 17 und 23 Grad.