Von Donnerstag bis Samstag : Ortsdurchfahrt Contwig voll gesperrt

Contwig Drei Tage lang erfolgt eine weiträumige Umleitung über die A 8. Die Bürgermeisterin appelliert insbesondere an Lasterfahrer, den Schildern zu folgen.

Die große Schwarzbachtalgemeinde Contwig ist derzeit ein Ort von Baustellen. Bahnhofstraße, Hohlbachstraße, demnächst noch Felsackerstraße im Ortsteil Stambach. Kein Durchkommen für den Fahrzeugverkehr gibt es gegenwärtig in der Bahnhofstraße und weiter über die Truppacher Straße hoch zum Zweibrücken Fashion Outlet und dem Flugplatzgelände. Von diesem Donnerstag bis kommenden Samstag zudem wird die Kreuzung in der Dorfmitte beim Rathausplatz gesperrt.

Ein Durchkommen gibt es dann nicht, insbesondere nicht für Ortsunkundige oder Lastkraftwagen, zu schweigen für den Schwerlastverkehr. Noch am Mittwoch gab es Informationen vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) aus Kaiserslautern für Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette. Sie appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, den großen Umleitungs-Hinweisschildern Glauben zu schenken statt sich Schleichwege durch Contwig zu suchen. Brinette: „Die Bahnhofstraße ist Großbaustelle. Die Ortsstraßen rund um die Kreuzung in der Dorfmitte beim Maibaum und Brunnen sind schmal und schon zwei Personenwagen kommen nur unter vorsichtigem Fahren aneinander vorbei. Ich kann mit Rücksicht auf die Bewohner im Umfeld des Kreuzungspunktes in der Dorfmitte nur darauf hoffen, dass die Laster nicht versuchen, sich irgendwie durchzumogeln. Ein solches Unterfangen wird unweigerlich in die Hose gehen. Das wird nämlich einfach nicht klappen. Selbst zum Wenden steht kein Rangierraum zur Verfügung“.