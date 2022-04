Wetterbericht : Sonnig und mild: So wird das Frühlingswetter im Saarland

Saarbrücken Wer jetzt nach den Ostertagen noch Urlaub oder Ferien hat, kann die Zeit bei trockenem Wetter auch in der Heimat genießen. Die Vorhersage der Meteorologen verspricht frühlingshafte Aussichten.

Wer nicht in die Ferne schweift und seine Freizeit aktuell im Saarland verbringt, der kann bei milden Graden und trockenem Wetter viel Zeit im Freien verbringen. So gehen die Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach davon aus, dass es am heutigen Mittwoch, 20. April, weiterhin frühlingshaft bleibt.