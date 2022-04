So wird unser Wetter : Freundlich und trocken, aber kühl

Zwischen einem nahezu ortsfesten Hochdruckgebiet über Nordeuropa und Nordwestrussland, sowie einer Tiefdruckzone über Südwesteuropa und dem westlichen Mittelmeer, befindet sich Deutschland in einer mäßigen nordöstlichen bis östlichen Luftströmung.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 2 bis 5, Freitag 4 bis 7, Samstag 6 bis 9, Sonntag 3 bis 6. Höchsttemperatur in Grad: Donnerstag 15 bis 18, Freitag/Samstag 14 bis 17, Sonntag 11 bis 14. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag/Freitag 0 bis 5, Samstag 0 bis 10, Sonntag 20 bis 30. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag bis Samstag 0, Sonntag 0 bis 0,5. Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag 9 bis 10, Freitag 4 bis 6, Samstag 2 bis 3, Sonntag 3 bis 4. Windrichtung und -stärke: Donnerstag Nordost 4 bis 5, Freitag Nordost 4 bis 5, Samstag Nordost 3 bis 4, So Nordwest 2-3.