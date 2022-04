Kindergarten-Erweiterung : Verzögerung kostet Bechhofen Geld

Auch an der nördlichen Seite des Dorfgemeinschaftshauses (Bild) werden sich baulich die neuen Kita-Räume einfügen. Der Anbau (links im Bild) wird dabei der Spitzhacke zum Opfer fallen. Foto: Norbert Schwarz

Bechhofen Im Ortsgemeinderat wurden die Pläne für die Erweiterung des Kindergartens erläutert.

Erweiterung der Kindertagesstätte beim Dorfgemeinschaftshaus und dessen Sanierung sind bei der Ratssitzung am Montagabend im Bechhofer Dorfgemeinschaftshaus die beherrschenden Themen gewesen. Ob der zeitraubenden Standortdiskussion haben jetzt Ortsbürgermeister Paul Sefrin und die Ratsmitglieder eine denkbar ungünstige Finanzsituation zu meistern. Planer Martin Grub stellte sachlich fest, dass der Preisstand von 2019 nicht mehr erreichbar ist. Schleunigst muss jetzt die Finanzierungsfrage für das Gesamtprojekt geklärt werden. Erst dann kann der Rat den Auftrag zur Genehmigungsplan an das Planungsbüro Architekten und Ingenieure Grub GmbH aus Zweibrücken vergeben, wie in der Sitzung zu hören war.