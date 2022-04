Corona-Zahlen aus Südwestpfalz, Zweibrücken, Pirmasens : Eine weitere Corona-Tote und 318 Neuinfektionen

Zweibrücken Das Gesundheitsamt informiert auch über die aktuelle Zahl der in Krankenhäusern behandelten Covid-19-Patienten.

Am Dienstag wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz seit dem Vortag weitere 318 bestätigte Sars-CoV-2-Fälle erfasst (davon 33 in Zweibrücken, 13 Contwig, je 4 in Bechhofen, Großbundenbach, Großsteinhausen, Mauschbach, 3 Althornbach, 2 Wallhalben, je 1 Dellfeld, Käshofen, Kleinbundenbach, Riedelberg, Rieschweiler-Mühlbach, Winterbach.