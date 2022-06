Mauschbach : Erschließungsarbeiten starten dieses Jahr

Mauschbach Gebaut werden kann im Gebiet „Plomb-Felsacker“ in Mauschbach jedoch erst 2023.

Jetzt endlich soll es am Bebauungsplan „Plomb-Felsacker“ nichts mehr zu rütteln geben. Die Zahl der Vollgeschosse für talseits zu stehen kommende Eigenheime war nochmals auf den Prüfstand gekommen und hatte eine kurzfristige Änderung des Bebauungsplanes notwendig gemacht. Von Mitte April bis Mitte Mai jetzt war der geänderte Bebauungsplan nochmals offengelegt worden. Weder von den Bürgern noch Behörden, die als Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt sind, kamen innerhalb der Offenlegungszeit Anregungen und Bedenken. Der Bebauungsplan konnte deshalb in der Sitzung am Montagabend vom Rat als Satzung beschlossen werden, wie Ortsbürgermeister Berhard Krippleben das empfohlen hatte.