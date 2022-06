Winterbach : Wiederholung fest eingeplant

Winterbach In Winterbach fand zum ersten Mal eine Weinwanderung statt.

Mit breitem Grinsen jedenfalls nahmen Andreas Weizel und sein Helferteam die allseitigen Lobesworte gelassen zur Kenntnis. „Hätten wir nicht ein Bilderbuchwetter gehabt, keine Frage, vielleicht wäre dann alles in die Hose gegangen und unser Versuch, mit dieser Aktion der dörflichen Geselligkeit, dem Miteinander im Ort neue Impulse zu geben, wäre nicht so verlaufen, wie das nun einmal gelaufen ist“, stellt Weizel nüchtern fest.

Zum Ausgangspunkt. Die Coronapandemie hatte die beiden letzten Jahre die Menschen überall im Griff. Keine Ausnahme davon das kleine Winterbach, wo die örtlichen Kommunalpolitiker allein schon darüber froh gewesen sind, dass gelockerte Hygienevorschriften dem Erbringen von Eigenleistungsarbeiten keinen Riegel mehr vorschieben. „Wir konnten zeitweise nicht einmal an unserem Großprojekt „Kindergarten“ arbeiten, merkte der Ortsbeigeordnete Jörg Klein an.

Dass die Bürger sich auf dieses Ereignis freuten sei allenthalben spürbar, stellte auch Ex-Ortsbürgermeister Schwarz beim späteren längeren Halt auf dem Kirchberg oben auf der Battweilerhöhe fest. Der ehemaligen Steinbruch am Fuß zur Höhe hinauf Richtung Battweiler im Ortsteil Niederhausen war erste Zwischenstation und wer es noch nicht wusste, erfuhr bei der Gelegenheit, dass dieses Areal nicht allein dem Brechen von Sandsteinen für manches Haus im Heimatort Niederhausen oder Winterbach diente, in der Nachkriegszeit vielmehr auch Städter aus Zweibrücken Entspannung und Zerstreuung suchten. Die Ixheimer Kegler, so Willi Schwarz, hätten dort über viele Jahre eine Vereinsbleibe gehabt, die an Sonn- und Feiertagen zu einem überaus beliebten Treff geworden sei. Beschwerlich war die Wanderung mit vielen Gesprächen nicht. Die jüngsten Teilnehmer fanden Spaß und Zerstreuung bei der extra organisierten Kinderrallye und auf dem Spielplatz der Kindertagesstätte in Winterbach klang der mehrstündige, gesellige Fußmarsch bei bester Stimmung aus.