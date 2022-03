Martinshöhe : Bauplätze am Wasserturm werden billiger

Bauplätze am Wasserturm werden billiger

Martinshöhe Grund ist, dass die Verbandsgemeindewerke in Martinshöhe sich selber um die Wasserleitungen kümmern.

Die Verbandsgemeindewerke von Bruchmühlbach-Miesau werden im neuen Baugebiet „Zu den Rennwiesen“ in unmittelbarer Nähe der Martinshöher Wassertürme die Leitungsnetze für das Abwasser und die Wasserversorgung selbst als Projektträger stemmen. Ortsbürgermeister Hartwig Schneider und weitere Ratsmitglieder machten sich dafür in den Gremien der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau stark. Keineswegs grundlos, denn dadurch verbilligen sich die Baugrundstücke nicht unerheblich bei den Erschließungskosten. Eine höchstrichtliche Entscheidung ist dafür der Auslöser.

Bereits im Februar sollten die Mitglieder des Ortsgemeinderates eigentlich darüber entscheiden, nach welchen Modalitäten die Baugrundstücke an die interessierten Grundstückserwerber vergeben werden sollten. Doch daraus ist nichts geworden. Keineswegs grundlos. Vereinfacht auf einen Nenner gebracht: Solange nicht alle Bebauungspläne realisiert sind, kann nicht von einer erstmaligen Herstellung bei den Ver- und Entsorgungsanlagen gesprochen werden. Ein Umstand, welcher insoweit Folgen für Bauwillige hat.

Die nämlich können jetzt mit geringeren Erschließungskosten rechnen, weil sich deren Betrag für den Bau des Wasserversorgungsnetzes im Neubaugebiet nicht nach den tatsächlichen Herstellungskosten rechnet, sondern nach ermittelten Durchschnittssätzen, um es vereinfacht darzustellen. Ortsbsürgermeister Hartwig Schneider zu unserer Zeitung: „Diese Entwicklung in der Erschließungspraxis ist ganz neu und selbst für gewiefte Kommunalpolitiker nicht auf den ersten Blick durchschaubar. Tatsache jedoch ist, dass das Oberverwaltungsgericht in Koblenz im zuständigen Senat ein Grundsatzurteil gefällt hat, das nunmehr eine gänzlich neue Entwicklung bei der Beitragserhebung darstellt. Damit müssen die verantwortlichen Verwaltungsbehörden klarkommen, denn notfalls könnten weitere Rechtsstreite folgen, in denen sich die Kläger auf das besagte Grundsatzurteil berufen würden.“