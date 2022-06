Landmarkt Hornbach : Geschrumpft aber weiter attraktiv

Der Landmarkt in Hornbach präsentierte sich in neuem Flair. Foto: Volker Baumann

Hornbach Der Land- und Kunsthandwerkermarkt in Hornbach war wieder gut besucht.

Wo Jahre zuvor quer durch die Klosterstadt in allen Straßen, Gassen und Plätzen geschäftiges Treiben der Aussteller und Anbieter herrschte, musste der elfte Land- und Kunsthandwerkermarkt am Sonntag mehreren äußeren Einflüssen Tribut zollen. Zunächst hatten die Verantwortlichen von Stadt, Fremdenverkehrsverein und Verbandsgemeinde den traditionellen Termin am dritten Sonntag im Juni eine Woche vorverlegt, aus Rücksicht auf die 750-Jahr-Feier in Althornbach. Zusätzlich schränkte die Sperrung wegen Bauarbeiten der Talstraße den Aktionsradius ein.

Geschrumpft , aber dennoch attraktiv präsentierte sich so der Markt in neuem Flair rund um die Bahnhofstraße, einschließlich des großen Geländes zwischen Feuerwehr und Pirminiushalle. Bereits an der Lauerbrücke gab es allerdings schon eine erste idyllische Einkehrmöglichkeit im Biergarten unter Laubbäumen, fortgesetzt mit einer Einkehr im Paradiesgarten des Capito, und dann noch um die Ecke An der Tuchbleiche beim SV Hornbach.

Organisatorisch hatten Stadtmitarbeiterin Birgit Grünewald und Judith Schlachter als kurzfristig einberufene Marktleiterin das Heft in der Hand und warben mit vielfältigem Angebot: „Kreative Einzelstücke, regionale Produkte, Handwerk, Tradition und Kunst. Den naturnahen Einkauf für Küche und Speisekammer ermöglichen Anbieter aus der ganzen Region, unter anderem mit duftenden Bauernbroten, herzhaftem Schinken und würzigem Käse. Das ein oder andere Mitbringsel steht rund um die Marktfläche bereit und bei den Keramikständen, Schmuckdesignern und Floristen finden sich traditionelle Dinge für den täglichen Bedarf“.

So hatte die gute Bahnhofstraße viel Abwechslung zu bieten und trotz geballten Auftritts fühlten viele Anbieter das Ganze ein wenig entzerrt, da, anders als in engen Gassen, mehr Bewegung stattfinden konnte. Auch die Zufahrts- und Parkmöglichkeiten seien deshalb vorteilhafter.