Straßensanierung Großsteinhausen : Noch im März rollen die Bagger an

Großsteinhausen In Großsteinhausen wird in den kommenden drei Monaten der Steigweg saniert.

Klare Weichenstellung, das Straßenausbauprogramm im Ort wird fortgesetzt. Wie Ortsbürgermeister Volker Schmitt auf Nachfrage unserer Zeitung bei der jüngsten Ratssitzung mitteilte, soll noch in diesem Monat mit den Ausbauarbeiten losgehen. Auf geschätzte 450 000 Euro belaufen sich die Ausbaukosten. Zudem wird von den Verbandsgemeindewerken die Hauptwasserleitung erneuert- „Da kommt schon einiges zusammen“, so die Anmerkung von Ortsbürgermeister Schmitt.

Noch teurer als der Steigweg ist der Ausbau des Wirtschaftsweges zum Maientalerhof hin gekommen. Rund 500 000 Euro wurden in die Herstellung dieses landwirtschaftlichen Weges investiert. Zwei Kilometer beträgt die Ausbaustrecke. Vom Land gab es eine Förderung in Höhe von 75 Prozent. Neben der Ortsgemeinde beteiligte sich auch die örtliche Jagdgenossenschaft an den Ausbaukosten. Grunddienstbarkeiten wurden eingetragen. Dafür sind die betroffenen Grundstückseigentümer mit einem Euro pro Quadratmeter überbauter Fläche entschädigt worden. Beansprucht wurde Ackerland und Wiesenflächen.

Weil das beauftragte Bestattungsunternehmen die Kosten beim Ausheben einer Grabstätte anhob, musste die Gebührensatzung entsprechend angepasst werden. Nach dem Vorbild anderer Ortsgemeinden in der Region bietet künftig auch Großsteinhausen eine Urnenbeisetzung in Urnenstelen an. Die Stelenwand soll bei den Baumgräbern errichtet werden. Volker Schmitt rechnet mit Kosten für die Stele um 15.000 Euro. Entsprechende Angebote lägen vor, so der Ortsbürgermeister. 16 Einzelkammern soll die Stele haben.