Rätseln Sie mit! : Bäuerliche Dekoration

Ein alter Wagen, schön dekoriert mit alten Küchengegenständen und liebevoll bepflanzt – das passt zu diesem Ort, in dem es viele Stellen gibt, die mit Mühe erstellt wurden oder gepflegt werden.

Doch wo befindet sich die bäuerliche Dekoration auf grüner Wiese? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Erraten wurde unser voriges Rätsel – allerdings erst nach Redaktionsschluss unserer Druckauflage, und zwar nachdem wir den Artikel auch auf Facebook gepostet haben, von Facebook-Userin „Mar Tina“: Der stillgelegte Automat, an dem man sich zuletzt Kaugummis und Fruchtgummi ziehen konnte, befindet sich in Kleinsteinhausen. Genauer gesagt in der Bergstraße. nlg/Foto: Nadine Lang