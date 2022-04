Rosenkopf reicht‘s : Dauerfrust wegen der Haltepunkte

Rosenkopf Seit drei Jahren wartet man in Rosenkopf darauf, dass der barrierefreie Ausbau angegangen wird.

Der barrierefreien Ausbau der Haltepunkte in der Höhenstraße lässt sei drei Jahren auf sich warten. Ortsbürgermeister Christian Plagemann ist zusammen mit den Ratsmitgliedern jetzt langsam genervt. Ihre Geduld werde über Gebühr strapaziert. Leidtragend sind die Schulkinder und alle jene, die auf den Linienbus als öffentliches Verkehrsmittel angewiesen sind. Sie alle nämlich müssen bei Wind und Wetter im Freien auf das öffentliche Verkehrsmittel warten. Im Winter bei Schnee und Kälte unpassend, zur übrigen Jahreszeit nervend wenn es beispielsweise regnet.

„Wo immer wir nach dem Sachstand fragen, wir werden einfach vertröstet. Das beginnt bei der Verwaltung in Zweibrücken, setzt sich über das Planungsbüro oder gar der zuständigen Abteilung beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern fort. Es sind immer die anderen. Nie höre ich, ja, wir sind leider in Verzug, doch bis dann ist die Angelegenheit erledigt“, stellt ein ziemlich genervter Christian Plagemann fest.