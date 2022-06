So wird unser Wetter : Ideales Wetter für Pflanzenwachstum

Ausgehend von einem Tief über dem Atlantik überqueren uns in einer mäßig-warmen südwestlichen Strömung in den kommenden Tagen einige Störungspassagen. Wegen des meist in Staffeln auftretenden Regens herrscht ideales Pflanzenwachstumswetter.

Wetterdaten Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Dienstag 10 bis 13, Mittwoch/Donnerstag 9 bis 12, Freitag 11 bis 14. Höchsttemperatur in Grad: Dienstag 19 bis 22, Mittwoch 18 bis 21, Donnerstag 21 bis 24, Freitag 23 bis 26. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Dienstag 70 bis 80, Mittwoch 85 bis 95, Donnerstag 50, Freitag 25 bis 35. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Dienstag 2 bis 6, Mi 4 bis 9, Do 0 bis 3, Fr 0 bis 1. Sonnenscheindauer in Stunden: Di 6 bis 7, Mi 3 bis 4, Do 6 bis 7, Fr 8 bis 9.