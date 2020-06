Streit unter anderem über Kita : Rat lehnt Wallhalber Nachtragshaushalt ab

Wallhalben Ortsbürgermeisterin Christine Burkhard ist enttäuscht über die Blockade durch CDU und Wählergruppe Lauer.

Die Sitzverhältnisse im Wallhalber Rat sind spitz. CDU und Wählergruppe Lauer haben unterm Strich eine Stimme mehr als die Fraktion der Freien Wähler, die mit Christine Burkhard die Ortsbürgermeisterin stellen. Dass sie es mit dem Beschaffen von Mehrheiten im Rat schwer haben wird, war von Anfang an nach dem Urnengang klar. Wie steinig ihr Amtsweg ist und wohl auch bleibt, machte der Sichtungsverlauf am vergangenen Donnerstagabend deutlich. Christine Burkhard zum Pfälzischen Merkur: „Ich habe mich absprachegemäß mit Herrn Karl Dreßler über Stunden um den vorgelegten Haushaltsnachtrag ausgetauscht. In diesem Gespräch sind alle Punkte besprochen worden. Wir beginnen die Sitzung, ändern die Rangfolge der Beratungspunkte und kommen mit einem Anlieger aus der Gartenstraße dahin klar, dass sich die Ortsgemeinde an den Kosten zum schadlosen Ableiten von Außengebietswässern in Höhe von 5000 Euro beteiligt. Der betroffene Anlieger will schon seit Jahren dieses Problem gelöst haben. Jetzt sind wir soweit, alle sind mit der Lösung einverstanden, der Grundstückseigentümer ist fachlich in der Lage, die Arbeiten in Eigenleistung zu stemmen. Die Ortsgemeinde beteiligt sich mit dem genannten Betrag an den entstehenden Materialkosten. Dem Haushaltsnachtrag, der die rechtliche Grundlage für die Materialkostenübernahme dann jedoch ist, wird die Zustimmung durch CDU und Wählergruppe Lauer verweigert. Kann ein solches Handeln noch jemand nachvollziehen? Ich als Ortsbürgermeisterin jedenfalls nicht!“