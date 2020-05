Im großen Saal des Gemeindesaalbaus : Gemeinderat Schwalbach beschäftigt sich mit Haushalt und Freibadsaison

Schwalbach Am Donnerstag tagt der Rat, 21 Tagesordnungspunkte finden sich im öffentlichen Teil der Sitzung.

Um die Verabschiedung des Haushaltes 2020/21 geht es in der nächsten Sitzung des Gemeinderates Schwalbach am Donnerstag, 28. Mai, 18 Uhr, im großen Saal des Gemeindesaalbaus, Hauptstraße 90 in Schwalbach. Auch die Freibadsaison 2020 ist dann ein Thema. Die Aufnahme dieses Punktes wurde laut Verwaltung nur durch Aushang bekannt gemacht – daher muss der Rat die Dringlichkeit vor Eintritt in die Sitzung bestätigen.